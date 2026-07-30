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Новости Массированный комбинированный удар Удар по Львову
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Ракетный удар РФ по Львову: пострадавших уже 26, повреждено более 20 домов, школа и два детских сада. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня около 4:45 Львов подвергся ракетному обстрелу.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовый, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть разрушения и раненые

По его словам, наибольшие разрушения понесли два жилых дома на улицах Патона и Выговского. На данный момент известно о примерно 20 пострадавших.

"Спасатели продолжают извлекать людей из-под завалов. Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада", - отметил глава города.

Он также благодарит все службы и жителей, которые помогают в спасательной операции.

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Продолжаются спасательные работы

По данным ГСЧС, в местах ударов возникли пожары. Пожарные ГСЧС тушат огонь и проводят аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий атаки.

На местах происшествий задействованы спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы.

Львов после обстрела
Львов после обстрела
Львов после обстрела
Львов после обстрела
Львов после обстрела
Львов после обстрела
Львов после обстрела

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По данным ОГА, число пострадавших в результате ракетного удара по Львову возросло до 26. 15 человек госпитализированы. Среди пострадавших есть дети. Один ребенок находится в больнице.

Массированный удар 30 июля

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:
  • российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.
  • во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.
  • Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксировано попадание по складским помещениям частного предприятия - один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.
  • Ночью враг нанес удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и о погибших, среди которых есть дети.

Автор: 

Львов (4828) обстрел (34595) ракеты (4142) Львовская область (3351) Львовский район (301)
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