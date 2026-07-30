Ракетный удар РФ по Львову: пострадавших уже 26, повреждено более 20 домов, школа и два детских сада. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня около 4:45 Львов подвергся ракетному обстрелу.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовый, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть разрушения и раненые

По его словам, наибольшие разрушения понесли два жилых дома на улицах Патона и Выговского. На данный момент известно о примерно 20 пострадавших.

"Спасатели продолжают извлекать людей из-под завалов. Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада", - отметил глава города.

Он также благодарит все службы и жителей, которые помогают в спасательной операции.

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Продолжаются спасательные работы

По данным ГСЧС, в местах ударов возникли пожары. Пожарные ГСЧС тушат огонь и проводят аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий атаки.

На местах происшествий задействованы спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы.















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По данным ОГА, число пострадавших в результате ракетного удара по Львову возросло до 26. 15 человек госпитализированы. Среди пострадавших есть дети. Один ребенок находится в больнице.

Массированный удар 30 июля