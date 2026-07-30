Ракетный удар РФ по Львову: пострадавших уже 26, повреждено более 20 домов, школа и два детских сада. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня около 4:45 Львов подвергся ракетному обстрелу.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовый, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть разрушения и раненые
По его словам, наибольшие разрушения понесли два жилых дома на улицах Патона и Выговского. На данный момент известно о примерно 20 пострадавших.
"Спасатели продолжают извлекать людей из-под завалов. Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада", - отметил глава города.
Он также благодарит все службы и жителей, которые помогают в спасательной операции.
Продолжаются спасательные работы
По данным ГСЧС, в местах ударов возникли пожары. Пожарные ГСЧС тушат огонь и проводят аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий атаки.
На местах происшествий задействованы спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы.
По данным ОГА, число пострадавших в результате ракетного удара по Львову возросло до 26. 15 человек госпитализированы. Среди пострадавших есть дети. Один ребенок находится в больнице.
Массированный удар 30 июля
- В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:
- российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.
- во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.
- Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксировано попадание по складским помещениям частного предприятия - один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.
- Ночью враг нанес удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и о погибших, среди которых есть дети.
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