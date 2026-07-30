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Во Львове продолжаются спасательные работы: под завалами находятся люди

Во Львове продолжается ликвидация последствий российского обстрела. Под завалами дома на улице Патона могут оставаться люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и начальник ОВА Максим Козицкий.

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Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, а жильцы дома помогают расчищать завалы.

Из-за заблокированной лестничной клетки жильцов поврежденного дома эвакуируют с помощью специальной техники - крана.

По словам Козицкого, на месте работают экстренные службы. Спасательная операция продолжается. Информация о количестве людей, которые могут находиться под завалами, уточняется.

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Массированный удар 30 июля

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:
  • российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.
  • во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.
  • Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксировано попадание по складским помещениям частного предприятия — один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.
  • Ночью враг нанёс удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и о погибших, среди которых есть дети.

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Львов (4828) обстрел (34595) Львовская область (3351) Львовский район (301)
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