Во Львове продолжаются спасательные работы: под завалами находятся люди

Во Львове продолжается ликвидация последствий российского обстрела. Под завалами дома на улице Патона могут оставаться люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и начальник ОВА Максим Козицкий.

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Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, а жильцы дома помогают расчищать завалы.

Из-за заблокированной лестничной клетки жильцов поврежденного дома эвакуируют с помощью специальной техники - крана.

По словам Козицкого, на месте работают экстренные службы. Спасательная операция продолжается. Информация о количестве людей, которые могут находиться под завалами, уточняется.

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