У Львові тривають рятувальні роботи: під завалами перебувають люди. ВIДЕО

У Львові триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Під завалами будинку на вулиці Патона можуть залишатися люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та начальник ОВА Максим Козицький.

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Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, а мешканці будинку допомагають розбирати завали.

Через заблоковану сходову клітку мешканців пошкодженого будинку евакуюють за допомогою спеціальної техніки - крана.

За словами Козицького, на місці працюють екстрені служби. Рятувальна операція триває. Інформація про кількість людей, які можуть перебувати під завалами, уточнюється.

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