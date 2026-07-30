У Львові тривають рятувальні роботи: під завалами перебувають люди. ВIДЕО
У Львові триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Під завалами будинку на вулиці Патона можуть залишатися люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та начальник ОВА Максим Козицький.
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, а мешканці будинку допомагають розбирати завали.
Через заблоковану сходову клітку мешканців пошкодженого будинку евакуюють за допомогою спеціальної техніки - крана.
За словами Козицького, на місці працюють екстрені служби. Рятувальна операція триває. Інформація про кількість людей, які можуть перебувати під завалами, уточнюється.
Масований удар 30 липня
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі:
- російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок ударів виникли пожежі, є загиблий.
- у Львові після ракетної атаки були пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, через удари виникли займання у багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського.
- Росія атакувала Полтавщину область безпілотниками. У Полтавському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях приватного підприємства - одна людина загинула. Також під удар потрапив термінал "Нової пошти", де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
- вночі ворог завдав удару по Кривому Рогу та передмістю. Повідомлялося про влучання у житловий будинок і загиблих, серед яких є діти.
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