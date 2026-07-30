Порушення повітряного простору Польщі: Туск екстрено скликає координаційну групу
У зв’язку з інцидентом із невідомим літальним об’єктом у польському небі 30 липня у Варшаві збирають екстрене засідання координаційної групи.
Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Туска
"Під час масованої російської ракетної атаки на захід України відбулося порушення повітряного простору Польщі. У зв’язку з цим я скликав координаційну групу за участю міністра оборони та відповідних служб, які вже протягом багатьох годин працюють на місці події та систематично надають мені інформацію про всі її обставини", - зазначив він.
Що передувало?
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.
- Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.
- У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.
- Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.
- Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.
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