Порушення повітряного простору Польщі: Туск екстрено скликає координаційну групу

У зв’язку з інцидентом із невідомим літальним об’єктом у польському небі 30 липня у Варшаві збирають екстрене засідання координаційної групи.

Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Туска

"Під час масованої російської ракетної атаки на захід України відбулося порушення повітряного простору Польщі. У зв’язку з цим я скликав координаційну групу за участю міністра оборони та відповідних служб, які вже протягом багатьох годин працюють на місці події та систематично надають мені інформацію про всі її обставини", - зазначив він.

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Що передувало?

У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.

Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі. Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.

У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.

Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.

Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.

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