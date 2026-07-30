У Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні
У Люблінському воєводстві Польщі, неподалік населених пунктів Тарнава-Колонія та Токари, поліція виявила кратер і розкидані уламки невідомого об'єкта. До розслідування залучили спецслужби, військових та антитерористичні підрозділи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція.
Як зазначається, уранці поліція отримала повідомлення про те, що в Білгорайському районі між населеними пунктами Тарнава-Колонія та Біскупіце було чутно потужний вибух.
"На місце події черговий диспетчер скерував поліцейські патрулі. Після 5:00 поліцейські між селами Тарнава-Колонія та Токари на полі, приблизно за 2 км від забудови, виявили кратер та розкидані уламки неідентифікованого об’єкта", – йдеться у повідомленні.
Зараз це місце охороняють поліцейські. Про подію повідомлено відповідні служби, зокрема Агентство внутрішньої безпеки, Службу військової охорони та Окружну прокуратуру в Любліні.
На місце події направлено поліцейських, які займаються боротьбою з тероризмом.
Що передувало?
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.
- Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.
- У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.
- Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря
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