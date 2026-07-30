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Новини Російська ракета впала у Польщі Масований комбінований удар
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У Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил Польщі

У Люблінському воєводстві Польщі, неподалік населених пунктів Тарнава-Колонія та Токари, поліція виявила кратер і розкидані уламки невідомого об'єкта. До розслідування залучили спецслужби, військових та антитерористичні підрозділи.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це  повідомила поліція.

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Як зазначається, уранці поліція отримала повідомлення про те, що в Білгорайському районі між населеними пунктами Тарнава-Колонія та Біскупіце було чутно потужний вибух.

Також читайте: Польща піднімала авіацію через масовану атаку РФ по Україні: у Любліні лунали сирени

"На місце події черговий диспетчер скерував поліцейські патрулі. Після 5:00 поліцейські між селами Тарнава-Колонія та Токари на полі, приблизно за 2 км від забудови, виявили кратер та розкидані уламки неідентифікованого об’єкта", – йдеться у повідомленні.

Зараз це місце охороняють поліцейські. Про подію повідомлено відповідні служби, зокрема Агентство внутрішньої безпеки, Службу військової охорони та Окружну прокуратуру в Любліні.

На місце події направлено поліцейських, які займаються боротьбою з тероризмом.

Також читайте: Ракетний удар РФ по Львову: постраждалих вже 26, пошкоджено понад 20 будинків, школу і два дитсадки. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.
  • Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.
  • У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.
  • Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря

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Польща (7606)
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Топ коментарі
+12
Польща ще в НАТО? Чи може за ніч її вже вийшли. Ну шоб не було ескалації, на всякий випадок
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30.07.2026 08:48 Відповісти
+8
мабуть, інопланетяни прилетіли
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30.07.2026 08:47 Відповісти
+6
Але Навроцький не стане співати про Катинь та Смоленськ бо кратерів може побільшати.
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30.07.2026 08:53 Відповісти

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