У Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні

У Люблінському воєводстві Польщі, неподалік населених пунктів Тарнава-Колонія та Токари, поліція виявила кратер і розкидані уламки невідомого об'єкта. До розслідування залучили спецслужби, військових та антитерористичні підрозділи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція.

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Як зазначається, уранці поліція отримала повідомлення про те, що в Білгорайському районі між населеними пунктами Тарнава-Колонія та Біскупіце було чутно потужний вибух.

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"На місце події черговий диспетчер скерував поліцейські патрулі. Після 5:00 поліцейські між селами Тарнава-Колонія та Токари на полі, приблизно за 2 км від забудови, виявили кратер та розкидані уламки неідентифікованого об’єкта", – йдеться у повідомленні.

Зараз це місце охороняють поліцейські. Про подію повідомлено відповідні служби, зокрема Агентство внутрішньої безпеки, Службу військової охорони та Окружну прокуратуру в Любліні.

На місце події направлено поліцейських, які займаються боротьбою з тероризмом.

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