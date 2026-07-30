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Новости Российская ракета упала в Польше Массированный комбинированный удар
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В Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ на Украину

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши

В Люблинском воеводстве Польши, недалеко от населенных пунктов Тарнава-Колония и Токары, полиция обнаружила кратер и разбросанные обломки неизвестного объекта. К расследованию привлечены спецслужбы, военные и антитеррористические подразделения.

Как передает Цензор.НЕТ,об этом сообщила полиция.

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Как отмечается, утром полиция получила сообщение о том, что в Белгорайском районе между населенными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице был слышен мощный взрыв.

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"На место происшествия дежурный диспетчер направил полицейские патрули. После 5:00 полицейские между селами Тарнава-Колония и Токары на поле, примерно в 2 км от застройки, обнаружили кратер и разбросанные обломки неопознанного объекта", — говорится в сообщении.

Сейчас это место охраняют полицейские. О происшествии сообщено в соответствующие службы, в частности в Агентство внутренней безопасности, Службу военной охраны и Окружную прокуратуру в Люблине.

На место происшествия направлены полицейские, занимающиеся борьбой с терроризмом.

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Что предшествовало?

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
  • Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
  • В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
  • Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха

Автор: 

Польша (9617)
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Топ комментарии
+18
Польща ще в НАТО? Чи може за ніч її вже вийшли. Ну шоб не було ескалації, на всякий випадок
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30.07.2026 08:48 Ответить
+13
мабуть, інопланетяни прилетіли
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30.07.2026 08:47 Ответить
+13
Але Навроцький не стане співати про Катинь та Смоленськ бо кратерів може побільшати.
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30.07.2026 08:53 Ответить

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