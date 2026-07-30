В Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ на Украину
В Люблинском воеводстве Польши, недалеко от населенных пунктов Тарнава-Колония и Токары, полиция обнаружила кратер и разбросанные обломки неизвестного объекта. К расследованию привлечены спецслужбы, военные и антитеррористические подразделения.
Как передает Цензор.НЕТ,об этом сообщила полиция.
Как отмечается, утром полиция получила сообщение о том, что в Белгорайском районе между населенными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице был слышен мощный взрыв.
"На место происшествия дежурный диспетчер направил полицейские патрули. После 5:00 полицейские между селами Тарнава-Колония и Токары на поле, примерно в 2 км от застройки, обнаружили кратер и разбросанные обломки неопознанного объекта", — говорится в сообщении.
Сейчас это место охраняют полицейские. О происшествии сообщено в соответствующие службы, в частности в Агентство внутренней безопасности, Службу военной охраны и Окружную прокуратуру в Люблине.
На место происшествия направлены полицейские, занимающиеся борьбой с терроризмом.
Что предшествовало?
- В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
- Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
- В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
- Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха
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