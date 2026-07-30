Польша подняла авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину: в Люблине звучали сирены
В ночь на 30 июля Польша привела в боевую готовность силы противовоздушной обороны и подняла в воздух военную авиацию в связи с массированным ракетным ударом России по Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.
В командовании отметили, что из-за активности российской дальней авиации, наносившей удары по территории Украины, была начата операция военной авиации в воздушном пространстве Польши.
В воздух поднялись истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние повышенной готовности.
В польском командовании подчеркнули, что эти меры носили превентивный характер и были направлены на защиту воздушного пространства страны, в частности районов, расположенных вблизи территорий, которые могут оказаться под угрозой российских ударов.
В Люблине объявили воздушную тревогу
Около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха, сообщило издание Wirtualna Polska.
Через несколько минут, в 03:59, была объявлена отмена тревоги.
Пресс-секретарь люблинского воеводы Марцин Бубич подтвердил, что предупреждение поступило от Правительственного центра безопасности Польши.
По его словам, угроза воздушных ударов была реальной и подтвержденной. Тревога действовала на территории всего Люблинского воеводства, за исключением северных уездов.
Массированный удар 30 июля
- В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:
- российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.
- во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.
- Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксировано попадание по складским помещениям частного предприятия - один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.
- Ночью враг нанес удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и погибших, среди которых есть дети.
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