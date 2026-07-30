Польща піднімала авіацію через масовану атаку РФ по Україні: у Любліні лунали сирени

У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

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У командуванні зазначили, що через активність російської дальньої авіації, яка завдавала ударів по території України, було розпочато операцію військової авіації у повітряному просторі Польщі.

У повітря підняли винищувачі та літак дальнього радіолокаційного виявлення. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан підвищеної готовності.

У польському командуванні наголосили, що ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на захист повітряного простору країни, зокрема районів, розташованих поблизу територій, які можуть бути під загрозою російських ударів.

У Любліні оголосили повітряну тривогу

Близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря, повідомило видання Wirtualna Polska.

За кілька хвилин, о 03:59, було оголошено відбій тривоги.

Речник люблінського воєводи Марцін Бубіч підтвердив, що попередження надійшло від Урядового центру безпеки Польщі.

За його словами, загроза повітряних ударів була реальною та підтвердженою. Тривога діяла на території всього Люблінського воєводства, за винятком північних повітів.

Масований удар 30 липня

У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі:

Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі: російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок ударів виникли пожежі, є загиблий.

у Львові після ракетної атаки були пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, через удари виникли займання у багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського.

Росія атакувала Полтавщину область безпілотниками. У Полтавському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях приватного підприємства - одна людина загинула. Також під удар потрапив термінал "Нової пошти", де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Вночі ворог завдав удару по Кривому Рогу та передмістю. Повідомлялося про влучання у житловий будинок і загиблих, серед яких є діти.

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