Нарушение воздушного пространства Польши: Туск экстренно созывает координационную группу

В связи с инцидентом с неизвестным летательным объектом в польском небе 30 июля в Варшаве созывается экстренное заседание координационной группы.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Туска

"Во время массированной российской ракетной атаки на запад Украины произошло нарушение воздушного пространства Польши. В связи с этим я созвал координационную группу с участием министра обороны и соответствующих служб, которые уже на протяжении многих часов работают на месте происшествия и систематически предоставляют мне информацию обо всех его обстоятельствах", - отметил он.

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Что предшествовало?

В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.

Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары. Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.

В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.

Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.

Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

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