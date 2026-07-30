Нарушение воздушного пространства Польши: Туск экстренно созывает координационную группу
В связи с инцидентом с неизвестным летательным объектом в польском небе 30 июля в Варшаве созывается экстренное заседание координационной группы.
Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Туска
"Во время массированной российской ракетной атаки на запад Украины произошло нарушение воздушного пространства Польши. В связи с этим я созвал координационную группу с участием министра обороны и соответствующих служб, которые уже на протяжении многих часов работают на месте происшествия и систематически предоставляют мне информацию обо всех его обстоятельствах", - отметил он.
Что предшествовало?
- В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
- Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
- В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
- Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
- Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.
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