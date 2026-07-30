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Новости Российская ракета упала в Польше Массированный комбинированный удар
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Нарушение воздушного пространства Польши: Туск экстренно созывает координационную группу

Премьер-министр Польши Дональд Туск

В связи с инцидентом с неизвестным летательным объектом в польском небе 30 июля в Варшаве созывается экстренное заседание координационной группы.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Туска

"Во время массированной российской ракетной атаки на запад Украины произошло нарушение воздушного пространства Польши. В связи с этим я созвал координационную группу с участием министра обороны и соответствующих служб, которые уже на протяжении многих часов работают на месте происшествия и систематически предоставляют мне информацию обо всех его обстоятельствах", - отметил он.

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Что предшествовало?

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
  • Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
  • В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
  • Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
  • Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

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Автор: 

Польша (9633) Туск Дональд (944)
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Топ комментарии
+26
Скликай - не скликай, Навроцький скаже, що ракета була запущена з Волині !
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30.07.2026 10:40 Ответить
+25
Бандера и УПА, а кто же ещё?
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30.07.2026 10:39 Ответить
+13
Нічого нового.
Виразять велике занепокоєння. Закличуть більш не допускати таких випадковостей. До вечора виявиться, що це ракета ППО... Українська ракета...
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30.07.2026 10:41 Ответить

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