Сбито 1 из 9 "Искандеров", 54 крылатые ракеты и 265 БПЛА, зафиксировано попадание 3 "Цирконов" и баллистики, - Воздушные силы

В ночь на 30 июля 2026 года войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Куда нацелился враг?

Как отмечается, основное направление удара — Киевская и Львовская области. Также подверглись атаке Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области.

"Особенность массированной атаки — одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, применение большого количества "баллистики" и крылатых ракет", — говорится в сообщении.

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Чем наносил удары враг?

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 358 средств воздушного нападения — 74 ракеты и 284 БПЛА различных типов:

4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" (район запуска — Курская обл., — РФ);

9 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/KN-23 (районы запуска — Брянская, Воронежская, Курская обл., — РФ);

61 крылатая ракета Х-101/"Калибр" (район запуска — Вологодская обл., Новороссийск — РФ);

284 ударных БПЛА типа "Шахед" (в т. ч. реактивных), "Гербер", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово — РФ);

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 целей — 55 ракет и 265 беспилотников различных типов:

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/С-400/KN-23;

54 крылатые ракеты Х-101/"Калибр";

265 вражеских БПЛА различных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 09:00 зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БПЛА в 20 точках и падение сбитых (обломки) в 13 точках. Информация о восьми ракетах уточняется.

"Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", — подчеркивают Воздушные силы.

Массированный удар 30 июля