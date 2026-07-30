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Новости Результат работы ПВО Массированный комбинированный удар
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Сбито 1 из 9 "Искандеров", 54 крылатые ракеты и 265 БПЛА, зафиксировано попадание 3 "Цирконов" и баллистики, - Воздушные силы

ПВО отражает атаку РФ

В ночь на 30 июля 2026 года войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Куда нацелился враг?

Как отмечается, основное направление удара — Киевская и Львовская области. Также подверглись атаке Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области.

"Особенность массированной атаки — одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, применение большого количества "баллистики" и крылатых ракет", — говорится в сообщении.

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Чем наносил удары враг?

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 358 средств воздушного нападения — 74 ракеты и 284 БПЛА различных типов:

  • 4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" (район запуска — Курская обл., — РФ);
  • 9 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/KN-23 (районы запуска — Брянская, Воронежская, Курская обл., — РФ);
  • 61 крылатая ракета Х-101/"Калибр" (район запуска — Вологодская обл., Новороссийск — РФ);
  • 284 ударных БПЛА типа "Шахед" (в т. ч. реактивных), "Гербер", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово — РФ);

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 целей — 55 ракет и 265 беспилотников различных типов:

По предварительной информации, по состоянию на 09:00 зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БПЛА в 20 точках и падение сбитых (обломки) в 13 точках. Информация о восьми ракетах уточняется.

"Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", — подчеркивают Воздушные силы.

Массированный удар 30 июля

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:
  • российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.
  • во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.
  • Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксировано попадание по складским помещениям частного предприятия — один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.
  • Ночью враг нанес удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и о погибших, среди которых есть дети.

Автор: 

Воздушные силы (3302) баллистические ракеты (646) Шахед (2381)
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Топ комментарии
+8
Що тепер українцям розскаже "любитель кави в Криму"?

Згідно його "розвідки", ракети в кацапів закінчилася ще в кінці 2022 року.
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30.07.2026 09:27 Ответить
+5
Чому не страждають кацапські області звідки відбуваються запуски балістики? Під боком катаються, запускають...далі катаються і запускають. Чорт знає що.
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30.07.2026 09:27 Ответить
+5
Він тепер тільки може розповісти як точити олівці та мити підлогу.
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30.07.2026 09:29 Ответить

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