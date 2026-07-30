Зеленский после массированной атаки РФ: Задержки с поставками ракет ПВО приводят к новым жертвам. ВИДЕО+ФОТО
В результате массированной российской атаки в ночь на 30 июля в Украине погибли по меньшей мере восемь человек, ещё десятки получили ранения. Оккупанты применили более 70 ракет, значительная часть которых была баллистической, а также более 280 ударных дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня ночью в результате российского ракетного удара в Радушном Днепровской области погибли родители и трое детей. Еще двоих детей извлекли из-под завалов живыми. Обычный жилой дом, который был полностью разрушен баллистической ракетой... Во Львове сейчас также продолжаются работы на месте попадания по дому - разбирают завалы, ищут людей. Всего по стране на данный момент известно о восьми погибших. Мои соболезнования родным и близким... Десятки людей ранены, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Задействованы все необходимые службы", - отметил президент.
Как рассказал Зеленский, под ударами этой ночью оказались Киев и область, наши Днепровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области. Разрушены и повреждены десятки обычных домов, гражданских предприятий, объектов инфраструктуры.
В этом ударе было более 70 ракет, причем значительная часть - баллистические. Еще более 280 ударных дронов. Более 260 дронов удалось уничтожить. Значительное количество крылатых ракет удалось сбить нашей боевой авиации, даже мобильные огневые группы смогли отработать против крылатых ракет.
"В условиях, когда ракет для ПВО от партнеров критически не хватает, наши воины совершают просто невероятные подвиги, демонстрируя очень высокий уровень профессионализма. Это исключительный профессионализм, который спасает жизни, когда поставки ракет для систем ПВО не осуществляются или задерживаются", - подчеркнул глава государства.
"Этот российский террор вновь доказывает: защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей для сохранения жизней наших людей. И эта задача не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем могут помочь. Несвоевременность помощи, задержки в поставках антибаллистических ракет — это именно такие разрушения, именно такие жертвы, которые, к сожалению, имеем сегодня. Важно поддерживать защиту жизни. Спасибо всем, кто действительно помогает!", — подчеркнул Зеленский.
Массированный удар 30 июля
- В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:
- российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.
- во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.
- Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксировано попадание по складским помещениям частного предприятия - один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.
- Ночью враг нанёс удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и о погибших, среди которых есть дети.
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