РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12780 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
2 018 2

Российский удар по Радушному в Днепропетровской области: под завалами ищут людей. ВИДЕО+ФОТО

В Криворожском районе в результате удара со стороны РФ разрушены частные дома. Спасатели извлекли из-под завалов двух детей, поиски продолжаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате удара полностью разрушены два частных дома, повреждены еще пять. Возникло несколько пожаров, которые спасатели уже ликвидировали.

Цензор.НЕТ Фото

"5 человек погибли (из них 2 ребенка) и 8 пострадали в результате российского ракетного удара", - говорится в сообщении.

По информации начальника ОГА Александра Ганжи, погибли 6 человек.

"Восемь человек получили ранения. 84-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. 49-летняя женщина, мальчики 6 и 15 лет доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно", - отметил глава ОГА.

В ГСЧС отмечают, что под завалами могут находиться еще 5 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львове продолжаются спасательные работы: под завалами находятся люди. ВИДЕО

Последствия атаки

Россия нанесла удар по Днепропетровской области: есть погибшие и раненые дети
Россия нанесла удар по Днепропетровской области: есть погибшие и раненые дети
Россия нанесла удар по Днепропетровской области: есть погибшие и раненые дети
Россия нанесла удар по Днепропетровской области: есть погибшие и раненые дети

Автор: 

обстрел (34595) Днепропетровская область (5564) Криворожский район (425) Радушное (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 