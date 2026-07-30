Российский удар по Радушному в Днепропетровской области: под завалами ищут людей. ВИДЕО+ФОТО
В Криворожском районе в результате удара со стороны РФ разрушены частные дома. Спасатели извлекли из-под завалов двух детей, поиски продолжаются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
В результате удара полностью разрушены два частных дома, повреждены еще пять. Возникло несколько пожаров, которые спасатели уже ликвидировали.
"5 человек погибли (из них 2 ребенка) и 8 пострадали в результате российского ракетного удара", - говорится в сообщении.
По информации начальника ОГА Александра Ганжи, погибли 6 человек.
"Восемь человек получили ранения. 84-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. 49-летняя женщина, мальчики 6 и 15 лет доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно", - отметил глава ОГА.
В ГСЧС отмечают, что под завалами могут находиться еще 5 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Последствия атаки
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