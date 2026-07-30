Російський удар по Радушному на Дніпропетровщині: під завалами шукають людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Криворізькому районі внаслідок удару РФ зруйновані приватні будинки. Рятувальники дістали з-під завалів двох дітей, пошуки тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

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Ударом повністю зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще п'ять. Спалахнуло кілька пожеж, що рятувальники вже ліквідували.

"5 людей загинули (з них 2 дітей) та 8 постраждали внаслідок російського ракетного удару", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника ОВА Олександра Ганжі загинули 6 людей.

"Вісім людей дістали поранень. 84-річна жінка госпіталізована у важкому стані. 49-річна жінка, хлопчики 6 і 15 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно", - зазначив начальник ОВА.

У ДСНС наголошують, під завалами можуть перебувати ще 5 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Наслідки атаки







