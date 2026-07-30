В результате атаки РФ сгорел рынок в Оболонском районе Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ
По состоянию на 8:30 утра 30 июля известно о гибели 31-летнего мужчины в Святошинском районе Киева в результате атаки со стороны РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Последствия российского удара
Как отмечается, пострадали еще два человека в Оболонском и Святошинском районах, они доставлены в больницы.
"В результате российской атаки сгорел рынок в Оболонском районе и повреждено отделение почтового оператора в Святошинском. Также уничтожены припаркованные рядом автомобили. Повреждены офисные здания и склады", - говорится в сообщении.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование очередного военного преступления, в результате которого погиб мужчина (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Массированный удар 30 июля
- В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:
- российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.
- во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.
- Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксировано попадание по складским помещениям частного предприятия — один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.
- Ночью враг нанёс удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и о погибших, среди которых есть дети.
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