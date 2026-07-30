Через атаку РФ згорів ринок в Оболонському районі Києва. ФОТОрепортаж
Станом на 8.30 ранку 30 липня відомо про загибель 31-річного чоловіка у Святошинському районі Києва внаслідок атаки РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Наслідки російського удару
Як зазначається, постраждали ще двоє людей в Оболонському та Святошинському районах, вони доставлені до лікарень.
"Внаслідок російської атаки згорів ринок в Оболонському районі та пошкоджено відділення поштового оператора у Святошинському. Також знищені автомобілі, припарковані поруч. Також пошкоджені офісні будівлі та склади", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування чергового воєнного злочину, внаслідок якого загинув чоловік (ч.2 ст.438 КК України.)
Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.
Масований удар 30 липня
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі:
- російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок ударів виникли пожежі, є загиблий.
- у Львові після ракетної атаки були пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, через удари виникли займання у багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського.
- Росія атакувала Полтавщину область безпілотниками. У Полтавському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях приватного підприємства - одна людина загинула. Також під удар потрапив термінал "Нової пошти", де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
- вночі ворог завдав удару по Кривому Рогу та передмістю. Повідомлялося про влучання у житловий будинок і загиблих, серед яких є діти.
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