Через атаку РФ згорів ринок в Оболонському районі Києва. ФОТОрепортаж

Станом на 8.30 ранку 30 липня відомо про загибель 31-річного чоловіка у Святошинському районі Києва внаслідок атаки РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки російського удару

Як зазначається, постраждали ще двоє людей в Оболонському та Святошинському районах, вони доставлені до лікарень.

"Внаслідок російської атаки згорів ринок в Оболонському районі та пошкоджено відділення поштового оператора у Святошинському. Також знищені автомобілі, припарковані поруч. Також пошкоджені офісні будівлі та склади", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні





















За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування чергового воєнного злочину, внаслідок якого загинув чоловік (ч.2 ст.438 КК України.)

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Масований удар 30 липня