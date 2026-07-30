Збито 1 із 9 "Іскандерів", 54 крилаті ракети і 265 БпЛА, зафіксовано влучання 3 "Цирконів" та балістики, - Повітряні сили

У ніч на 30 липня 2026 року війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Київщина та Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину.

"Особливість масованої атаки - одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості "балістики" та крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

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Чим бив ворог?

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 358 засобів повітряного нападу - 74 ракети і 284 БпЛА різних типів:

4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс (район пуску - Курська обл., - РФ);

9 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/KN-23 (райони пуску - Брянська, Воронезька, Курська обл., - РФ);

61 крилату ракету Х-101/Калібр (район пуску - Вологодська обл., Новоросійськ - РФ);

284 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивних), Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово - РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 цілей - 55 ракет та 265 безпілотників різних типів:

1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400/KN-23;

54 крилаті ракети Х-101/Калібр;

265 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння збитих (уламки) на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється.

"Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу", - наголошують Повітряні сили.

Масований удар 30 липня