Во время массированной атаки РФ ракета Х-101 залетела в Польшу, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российская ракета Х-101 во время массированной атаки на Украину залетела в Польшу, нарушив воздушное пространство НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сибиги в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Ночью российская крылатая ракета Х-101 пересекла границу Польши в рамках массированного удара России по Украине, нарушив воздушное пространство НАТО. Это еще одна наглядная демонстрация того, что укрепление противовоздушной обороны Украины сейчас является неотложной задачей и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества", — говорится в посте.

Сибига подчеркнул, что Россия ночью атаковала Украину 74 баллистическими ракетами.

"Военный преступник Путин продолжает вести войну против женщин и детей. Родители и трое детей погибли в Днепропетровской области в результате прямого ракетного удара по обычному жилому дому. Еще двоих детей удалось спасти из-под завалов. Еще одна ракета разрушила жилые дома во Львове, ранив десятки людей, включая детей. Также повреждены два детских сада и школа. Спасательные операции продолжаются. Есть пострадавшие среди гражданского населения в Киевской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Черкасской и других областях", — отметил глава МИД.

В результате российского комбинированного удара по территории Украины погибли по меньшей мере восемь человек.

"Террор Путина наглядно демонстрирует, что необходимость усиления противоракетной защиты для Украины и всей Европы носит срочный характер. Каждое решение о дополнительных возможностях противовоздушной обороны для Украины сейчас должно быть принято без промедления, а все соглашения о дополнительных ракетах-перехватчиках должны быть реализованы как можно быстрее", — подчеркнул глава МИД.

Совместная безопасность Украины и Польши должна быть приоритетом

Сибига заявил, что вторжение российских ракет в воздушное пространство Польши в очередной раз продемонстрировало общность вызовов в сфере безопасности для обоих государств. По его словам, во время войны все двусторонние разногласия должны отойти на второй план.

"Нашим главным приоритетом должна быть наша общая безопасность. Украина информирует всех партнеров и международные организации о последствиях этой атаки.

Мы призываем к решительной международной реакции, усилению поддержки Украины и усилению давления на агрессора. Цена продолжения этой войны для Путина должна значительно превышать цену ее прекращения", — отметил Сибига.

Что этому предшествовало?

В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.

Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары. Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.

В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.

Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.

Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нарушение воздушного пространства Польши: Туск экстренно созывает координационную группу