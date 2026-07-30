В Люблинском воеводстве упала российская ракета Х-101, - Туск. ФОТО

В Люблинском воеводстве Польши зафиксировано падение объекта, который, по предварительным данным, является крылатой ракетой Х-101.

Об этом заявил в четверг во время заседания кризисного штаба в Люблине премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Первые официальные подробности

"Все указывает на то, что это была российская ракета Х-101", — заявил Туск, добавив, что соответствующие службы изучают детали этого инцидента.

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Местные СМИ также показали кратер, образовавшийся после падения ракеты.





Что этому предшествовало?

В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.

Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары. Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.

В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.

Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.

Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

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