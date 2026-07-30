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Новости Российская ракета упала в Польше Массированный комбинированный удар
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В Люблинском воеводстве упала российская ракета Х-101, - Туск. ФОТО

Кратер после падения крылатой ракеты Х-101 в Польше

В Люблинском воеводстве Польши зафиксировано падение объекта, который, по предварительным данным, является крылатой ракетой Х-101.

Об этом заявил в четверг во время заседания кризисного штаба в Люблине премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Первые официальные подробности

"Все указывает на то, что это была российская ракета Х-101", — заявил Туск, добавив, что соответствующие службы изучают детали этого инцидента.

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Местные СМИ также показали кратер, образовавшийся после падения ракеты.

Кратер после падения крылатой ракеты Х-101 в Польше
Кратер после падения крылатой ракеты Х-101 в Польше

Что этому предшествовало?

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
  • Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
  • В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
  • Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
  • Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

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Автор: 

Польша (9633) ракеты (4142) Туск Дональд (944)
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Топ комментарии
+26
Це вже атака на НАТО чи ще ні? Зараз вгадаю. У всьому винні українські засоби РЕБ. І УПА заодно. Ну а кацапи ні в чьом нє віноувати. Просто нещасний випадок. Буває,як то кажуть.
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30.07.2026 12:12 Ответить
+23
навроцький порішає - нічого кацапам не буде.
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30.07.2026 12:07 Ответить
+20
і вся польша обісралась!
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30.07.2026 12:10 Ответить

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