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Новини Відео Знищення російських безпілотників
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Українські вертольоти Мі-8 та Мі-24 перехопили 14 дронів "Shahed" і "Гербера" на Херсонщині. ВIДЕО

Екіпажі армійської авіації Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ продовжують демонструвати високу ефективність у знешкодженні повітряних цілей ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри успішної роботи українських вертольотів Ми-8 та Ми-24 на Херсонському напрямку.

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Під час чергової ворожої атаки армійські авіатори провели результативне полювання на ударні та імітаційні безпілотники противника. Загалом екіпажам вертольотів вдалося перехопити та знищити у повітрі 14 російських дронів-камікадзе типу "Shahed-136" та псевдоударних БпЛА "Гербера", завадивши ворогу завдати ударів по цивільній та військовій інфраструктурі.

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вертоліт (843) Шахед (2391) Херсонська область (6850)
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