Бійці 208-ї зенітної ракетної бригади перехопили російські "Шахеди" комплексом із ракетами AGM-114L. ВIДЕО
Військовослужбовці 208-ї Херсонської зенітної ракетної бригади перехопили та знищили російські дрони-камікадзе типу "Шахед" під час однієї з повітряних атак ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення ворожих повітряних цілей українські бійці застосували комплекс, до складу якого входять радіолокаційна станція RPS-42 та керовані ракети AGM-114L.
На оприлюднених кадрах зафіксовано момент перехоплення 2 російських "Шахедів" у повітрі та їх подальше знищення.
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