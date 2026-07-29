Бійці 208-ї зенітної ракетної бригади перехопили російські "Шахеди" комплексом із ракетами AGM-114L. ВIДЕО

Військовослужбовці 208-ї Херсонської зенітної ракетної бригади перехопили та знищили російські дрони-камікадзе типу "Шахед" під час однієї з повітряних атак ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення ворожих повітряних цілей українські бійці застосували комплекс, до складу якого входять радіолокаційна станція RPS-42 та керовані ракети AGM-114L.

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На оприлюднених кадрах зафіксовано момент перехоплення 2 російських "Шахедів" у повітрі та їх подальше знищення.

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