Рашист зафільмував приліт українського дрона по бліндажу: "Бл#дь, ах#еть. Все живы?". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський військовий зафільмував удар українського FPV-дрона по бліндажу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, почувши характерний звук наближення безпілотника, один із рашистів вирішив записати "ефектні" кадри, однак вже за мить ударний дрон влетів у схованку противника.

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Унаслідок удару було зруйновано дах та одну зі стін укриття російських військових.

"Бл#дь, ах#еть. Все живы?" - викрикує рашист до своїх поплічників одразу після вибуху.

Подальша доля окупантів, які перебували у бліндажі, наразі невідома.

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