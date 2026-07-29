Рашист зафільмував приліт українського дрона по бліндажу: "Бл#дь, ах#еть. Все живы?". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому російський військовий зафільмував удар українського FPV-дрона по бліндажу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, почувши характерний звук наближення безпілотника, один із рашистів вирішив записати "ефектні" кадри, однак вже за мить ударний дрон влетів у схованку противника.
Унаслідок удару було зруйновано дах та одну зі стін укриття російських військових.
"Бл#дь, ах#еть. Все живы?" - викрикує рашист до своїх поплічників одразу після вибуху.
Подальша доля окупантів, які перебували у бліндажі, наразі невідома.
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