Дронарі 155-ї ОМБр ліквідували найбільшу штурмову групу окупантів за останні місяці на Покровському напрямку. ВIДЕО
Оператори безпілотних систем 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської ліквідували найбільшу за останні місяці російську штурмову групу на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поблизу Гришиного українські дронарі виявили групу із 7 окупантів, які намагалися просочитися до позицій Сил оборони. Після виявлення противник розосередився, однак це не допомогло уникнути ліквідації.
У бригаді зазначають, що ще рік тому штурмові групи чисельністю сім-вісім військових були звичним явищем, а окупанти регулярно застосовували бронетехніку та мотоцикли. Проте розвиток українських безпілотних систем змусив російські війська відмовитися як від масштабних штурмів технікою, так і від використання великих піхотних груп.
Відеозаписом поділилися військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади.
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