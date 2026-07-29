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Новини Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку
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Дронарі 155-ї ОМБр ліквідували найбільшу штурмову групу окупантів за останні місяці на Покровському напрямку. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської ліквідували найбільшу за останні місяці російську штурмову групу на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поблизу Гришиного українські дронарі виявили групу із 7 окупантів, які намагалися просочитися до позицій Сил оборони. Після виявлення противник розосередився, однак це не допомогло уникнути ліквідації.

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У бригаді зазначають, що ще рік тому штурмові групи чисельністю сім-вісім військових були звичним явищем, а окупанти регулярно застосовували бронетехніку та мотоцикли. Проте розвиток українських безпілотних систем змусив російські війська відмовитися як від масштабних штурмів технікою, так і від використання великих піхотних груп.

Відеозаписом поділилися військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади.

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Автор: 

армія рф (21974) знищення (10733) Донецька область (11570) дрони (8480) Покровський район (1830) Гришине (75) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (103)
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Топ коментарі
+10
А хлопец вже Воїн, Красунчик Козак !!! ❤️ ...
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29.07.2026 19:44 Відповісти
+3
Суцільні руїни.
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29.07.2026 19:40 Відповісти
+2
Странная тактика
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29.07.2026 19:44 Відповісти

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