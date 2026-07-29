Оператори 422-го полку БпС і спецпризначенці "Альфи" СБУ розгромили склади озброєння 57-ї бригади ЗС РФ. ВIДЕО

Оператори 422-го полку безпілотних систем Luftwaffe спільно зі спецпризначенцями Центру спеціальних операцій "А" СБУ провели операцію зі знищення складів озброєння 57-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські безпілотники завдали серії точних ударів по ворожих об'єктах, уразивши склади з боєприпасами та військовою технікою окупантів.

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Унаслідок ударів російські війська втратили запаси матеріально-технічного забезпечення, необхідні для ведення бойових дій на цьому напрямку.

Кадрами бойової роботи поділилися військовослужбовці 422-го полку безпілотних систем у своєму телеграм-каналі.

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