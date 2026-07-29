Оператори 422-го полку БпС і спецпризначенці "Альфи" СБУ розгромили склади озброєння 57-ї бригади ЗС РФ. ВIДЕО
Оператори 422-го полку безпілотних систем Luftwaffe спільно зі спецпризначенцями Центру спеціальних операцій "А" СБУ провели операцію зі знищення складів озброєння 57-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські безпілотники завдали серії точних ударів по ворожих об'єктах, уразивши склади з боєприпасами та військовою технікою окупантів.
Унаслідок ударів російські війська втратили запаси матеріально-технічного забезпечення, необхідні для ведення бойових дій на цьому напрямку.
Кадрами бойової роботи поділилися військовослужбовці 422-го полку безпілотних систем у своєму телеграм-каналі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль