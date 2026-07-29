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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Операторы 422-го полка БпС и спецназовцы "Альфы" СБУ разгромили склады вооружения 57-й бригады ВС РФ. ВИДЕО

Операторы 422-го полка беспилотных систем Люфтваффе совместно со спецназовцами Центра специальных операций "А" СБУ провели операцию по уничтожению складов вооружения 57-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские беспилотники нанесли серию точных ударов по вражеским объектам, поразив склады с боеприпасами и военной техникой оккупантов.

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В результате ударов российские войска лишились запасов материально-технического обеспечения, необходимых для ведения боевых действий на этом направлении.

Кадрами боевых действий поделились военнослужащие 422-го полка беспилотных систем в своем Telegram-канале.

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