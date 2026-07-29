Дрон обнаружил оккупанта в кустах и попал ему в голову
Операторы беспилотников украинской разведки продолжают демонстрировать высокое мастерство в обнаружении и уничтожении замаскированных сил противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры работы бойцов 132-го отдельного разведывательного батальона.
Во время аэроразведки украинские военные обнаружили российского захватчика, который пытался спрятаться в густых кустах. Несмотря на попытки оккупанта остаться незамеченным, пилот FPV-дрона ювелирно направил беспилотник прямо в голову захватчика, не оставив ему никаких шансов.
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