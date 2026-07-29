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Дрон обнаружил оккупанта в кустах и попал ему в голову

Операторы беспилотников украинской разведки продолжают демонстрировать высокое мастерство в обнаружении и уничтожении замаскированных сил противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры работы бойцов 132-го отдельного разведывательного батальона.

Во время аэроразведки украинские военные обнаружили российского захватчика, который пытался спрятаться в густых кустах. Несмотря на попытки оккупанта остаться незамеченным, пилот FPV-дрона ювелирно направил беспилотник прямо в голову захватчика, не оставив ему никаких шансов.

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армия РФ (23826) уничтожение (10423) дроны (7784)
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Топ комментарии
+9
Кацап работає головою , виключно головою ))
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29.07.2026 09:41 Ответить
+8
кацапські роги не допомогли впоратись з дроном...
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29.07.2026 09:57 Ответить
+8
Була б голова,його б там не було
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29.07.2026 11:04 Ответить

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