Дрон обнаружил оккупанта в кустах и попал ему в голову

Операторы беспилотников украинской разведки продолжают демонстрировать высокое мастерство в обнаружении и уничтожении замаскированных сил противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры работы бойцов 132-го отдельного разведывательного батальона.

Во время аэроразведки украинские военные обнаружили российского захватчика, который пытался спрятаться в густых кустах. Несмотря на попытки оккупанта остаться незамеченным, пилот FPV-дрона ювелирно направил беспилотник прямо в голову захватчика, не оставив ему никаких шансов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 443 450 человек (+1 310 за сутки), 12 227 танков, 46 962 артиллерийских системы, 25 044 ББМ. ИНФОГРАФИКА