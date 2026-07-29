Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 443 450 человек (+1 310 за сутки), 12 227 танков, 46 962 артиллерийских системы, 25 044 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 443 450 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.26 ориентировочно составляют:

Личный состав — около 1 443 450 (+1 310) человек (уничтожены и ранены)

танков — 12 227 (+1) шт.

боевых бронированных машин — 25 044 (+6) шт.

артиллерийских систем — 46 962 (+60) шт.

РСЗО — 1 973 (+3) ед.

средства ПВО — 1 521 (+2) ед.

самолетов — 439 (+0) шт.

вертолетов — 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 2 063 (+9) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 432 778 (+1 468) шт.

крылатые ракеты — 4 950 (+0) шт.

корабли / катера — 34 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 127 181 (+331) шт.

специальная техника — 4 478 (+2) ед.

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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