Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 443 450 человек (+1 310 за сутки), 12 227 танков, 46 962 артиллерийских системы, 25 044 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 443 450 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.26 ориентировочно составляют:
- Личный состав — около 1 443 450 (+1 310) человек (уничтожены и ранены)
- танков — 12 227 (+1) шт.
- боевых бронированных машин — 25 044 (+6) шт.
- артиллерийских систем — 46 962 (+60) шт.
- РСЗО — 1 973 (+3) ед.
- средства ПВО — 1 521 (+2) ед.
- самолетов — 439 (+0) шт.
- вертолетов — 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 2 063 (+9) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 432 778 (+1 468) шт.
- крылатые ракеты — 4 950 (+0) шт.
- корабли / катера — 34 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 127 181 (+331) шт.
- специальная техника — 4 478 (+2) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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414 одиниць знищеної техніки та 1310!! чумардосів за день.
Спецтехніка та логістика норм, НРК та арта файно, ППО супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 443 000 це більше ніж все міське населення Республіки Дагестан.