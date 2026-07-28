Дронооператоры "Гарта" поразили российский танк во время попытки оккупантов атаковать позиции Сил обороны
Операторы БПЛА бригады "Гарт" на Южно-Слобожанском направлении поразили российский танк во время движения, а также уничтожили ряд логистических целей противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пограничники в ходе аэроразведки обнаружили танк оккупантов, который пытался атаковать позиции Сил обороны, и мгновенно нанесли по нему удар с помощью FPV-дрона, выведя боевую машину из строя.
Помимо танка, ударными беспилотниками были уничтожены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, транспортные средства, а также наземный роботизированный комплекс противника.
Видео опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.
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