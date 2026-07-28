РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12213 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
882 0

Дронооператоры "Гарта" поразили российский танк во время попытки оккупантов атаковать позиции Сил обороны

Операторы БПЛА бригады "Гарт" на Южно-Слобожанском направлении поразили российский танк во время движения, а также уничтожили ряд логистических целей противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пограничники в ходе аэроразведки обнаружили танк оккупантов, который пытался атаковать позиции Сил обороны, и мгновенно нанесли по нему удар с помощью FPV-дрона, выведя боевую машину из строя.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Помимо танка, ударными беспилотниками были уничтожены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, транспортные средства, а также наземный роботизированный комплекс противника.

Видео опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.

Смотрите также: Проворный россиянин быстро бежит по полю, тщетно пытаясь избежать смерти от украинского дрона. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники подразделения "Серебряная тройка" поразили замаскированную 122-мм гаубицу Д-30 рашистов. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (7408) пограничники (1797) танк (2411) уничтожение (10413) логистика (161) дроны (7771)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 