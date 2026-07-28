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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Проворный россиянин быстро бежит по полю, тщетно пытаясь избежать гибели от украинского дрона. ВИДЕО

Операторы украинских беспилотников продолжают демонстрировать высокую точность и мастерство, не оставляя врагу никаких шансов на спасение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры работы бойцов батальона беспилотных систем "11:11" 152-й отдельной егерской бригады.

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На видео запечатлено, как российский оккупант хаотично и быстро бегает по открытой местности, тщетно пытаясь маневрировать и уйти от украинского дрона. Несмотря на все усилия захватчика, пилот БПЛА рассчитал траекторию и точно поразил цель.

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армия РФ (23814) уничтожение (10413) дроны (7771)
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Топ комментарии
+10
І сдох кацап втомленим
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28.07.2026 13:45 Ответить
+9
стара з косою, як виявляється, бігає швидше... кацап мабуть цього не знав .
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28.07.2026 13:28 Ответить
+8
озвучка ...це шось ...
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28.07.2026 13:28 Ответить

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