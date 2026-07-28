Проворный россиянин быстро бежит по полю, тщетно пытаясь избежать гибели от украинского дрона. ВИДЕО
Операторы украинских беспилотников продолжают демонстрировать высокую точность и мастерство, не оставляя врагу никаких шансов на спасение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры работы бойцов батальона беспилотных систем "11:11" 152-й отдельной егерской бригады.
На видео запечатлено, как российский оккупант хаотично и быстро бегает по открытой местности, тщетно пытаясь маневрировать и уйти от украинского дрона. Несмотря на все усилия захватчика, пилот БПЛА рассчитал траекторию и точно поразил цель.
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