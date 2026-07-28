Минус ББТ и грузовик: бойцы 5-го отряда "Омега" дронами Hornet атаковали вражеские цели в оккупированном Лисичанске. ВИДЕО
Украинские спецназовцы продолжают эффективно уничтожать технику и логистику российских захватчиков на оккупированных территориях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты 5-го отдельного отряда специального назначения "Омега" нанесли серию точных ударов по временно оккупированному Лисичанску и его окрестностям.
С помощью отечественных ударных беспилотников Hornet спецназовцы выследили и поразили боевые бронированные машины (ББМ) и грузовой автомобиль оккупантов.
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