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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Минус ББТ и грузовик: бойцы 5-го отряда "Омега" дронами Hornet атаковали вражеские цели в оккупированном Лисичанске. ВИДЕО

Украинские спецназовцы продолжают эффективно уничтожать технику и логистику российских захватчиков на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты 5-го отдельного отряда специального назначения "Омега" нанесли серию точных ударов по временно оккупированному Лисичанску и его окрестностям.

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С помощью отечественных ударных беспилотников Hornet спецназовцы выследили и поразили боевые бронированные машины (ББМ) и грузовой автомобиль оккупантов.

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