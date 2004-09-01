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Пограничники подразделения "Серебряная тройка" поразили замаскированную 122-мм гаубицу Д-30 рашистов. ВИДЕО

Пилоты FPV-дронов пограничного подразделения "Серебряная тройка" поразили замаскированную 122-мм гаубицу Д-30 российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный беспилотник поразил вражескую артиллерийскую систему, вследствие чего гаубица была выведена из строя.

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Также украинские военные добавляют, что 122-мм гаубица Д-30 является одной из основных артиллерийских систем, которые российские войска используют для обстрелов позиций украинских защитников, а также прифронтовых городов и сел. Она способна вести огонь на расстояние до 15 километров обычными снарядами и более 20 километров — реактивными.

Видеозапись опубликована в Telegram-канале ГПСУ.

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