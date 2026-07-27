Прикордонники підрозділу "Срібна трійка" уразили замасковану 122-мм гаубицю Д-30 рашистів. ВIДЕО
Пілоти FPV-дронів прикордонного підрозділу "Срібна трійка" уразили замасковану 122-мм гаубицю Д-30 російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний безпілотник влучив у ворожу артилерійську систему, внаслідок чого гаубицю було виведено з ладу.
Також українські військові додають, що 122-мм гаубиця Д-30 є однією з основних артилерійських систем, які російські війська використовують для обстрілів позицій українських захисників, а також прифронтових міст і сіл. Вона здатна вести вогонь на відстань до 15 кілометрів звичайними снарядами та понад 20 кілометрів - реактивними.
Відеозапис опубліковано у телеграм-каналі ДПСУ.
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