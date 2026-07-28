Мінус ББМ і вантажівка: бійці 5-го загону "Омега" дронами Hornet атакували ворожі цілі в окупованому Лисичанську. ВIДЕО
Українські спецпризначенці продовжують ефективно нищити техніку й логістику російських загарбників на окупованих територіях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти 5-го окремого загону спеціального призначення "Омега" провели серію влучних ударів у тимчасово окупованому Лисичанську та на його околицях.
За допомогою вітчизняних ударних безпілотників Hornet спецпризначенці вистежили та уразили бойові броньовані машини (ББМ) і вантажний автомобіль окупантів.
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