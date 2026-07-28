УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14458 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
791 1

Мінус ББМ і вантажівка: бійці 5-го загону "Омега" дронами Hornet атакували ворожі цілі в окупованому Лисичанську. ВIДЕО

Українські спецпризначенці продовжують ефективно нищити техніку й логістику російських загарбників на окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти 5-го окремого загону спеціального призначення "Омега" провели серію влучних ударів у тимчасово окупованому Лисичанську та на його околицях.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За допомогою вітчизняних ударних безпілотників Hornet спецпризначенці вистежили та уразили бойові броньовані машини (ББМ) і вантажний автомобіль окупантів.

Дивіться: Прикордонники підрозділу "Срібна трійка" уразили замасковану 122-мм гаубицю Д-30 рашистів. ВIДЕО

Також дивіться: Дронарі Lasar’s Group уразили комплекси ППО ЗРК "Бук-М3" та С-300 окупантів на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21962) Лисичанськ (289) знищення (10723) дрони (8468) Луганська область (4907) Сіверськодонецький район (30)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 