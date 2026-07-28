Прудкий росіянин швидко бігає полем, марно намагаючись уникнути смерті від українського дрона. ВIДЕО
Оператори українських безпілотників продовжують демонструвати високу точність та майстерність, не залишаючи ворогу жодних шансів на порятунок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри роботи бійців батальйону безпілотних систем "11:11" 152-ї окремої єгерської бригади.
На відео зафіксовано, як російський окупант хаотично та прудко бігає відкритою місцевістю, марно намагаючись маневрувати та втекти від українського дрона. Попри всі зусилля загарбника, пілот БпЛА розрахував траєкторію та точно уразив ціль.
Топ коментарі
+3 Панас Стець #551129
показати весь коментар28.07.2026 13:28 Відповісти Посилання
+3 Trevo Trow
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+2 Luiza
показати весь коментар28.07.2026 13:28 Відповісти Посилання
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