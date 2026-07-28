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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Прудкий росіянин швидко бігає полем, марно намагаючись уникнути смерті від українського дрона. ВIДЕО

Оператори українських безпілотників продовжують демонструвати високу точність та майстерність, не залишаючи ворогу жодних шансів на порятунок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри роботи бійців батальйону безпілотних систем "11:11" 152-ї окремої єгерської бригади.

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На відео зафіксовано, як російський окупант хаотично та прудко бігає відкритою місцевістю, марно намагаючись маневрувати та втекти від українського дрона. Попри всі зусилля загарбника, пілот БпЛА розрахував траєкторію та точно уразив ціль.

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армія рф (21962) знищення (10723) дрони (8468)
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Топ коментарі
+3
стара з косою, як виявляється, бігає швидше... кацап мабуть цього не знав .
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28.07.2026 13:28 Відповісти
+3
Це твій наречений бігав, буряте?
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28.07.2026 13:35 Відповісти
+2
озвучка ...це шось ...
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28.07.2026 13:28 Відповісти

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