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Новини Відео Знищення російської техніки
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Дронарі "Гарту" уразили російський танк під час спроби окупантів атакувати позиції Сил оборони. ВIДЕО

Оператори БпЛА бригади "Гарт" на Південно-Слобожанському напрямку уразили російський танк під час руху, а також знищили низку логістичних цілей противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські прикордонники під час аеророзвідки виявили танк окупантів, який намагався атакувати позиції Сил оборони та миттєво завдали по ньому удару FPV-дроном, вивівши бойову машину з ладу.

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Крім танка, ударними безпілотниками було знищено склади пально-мастильних матеріалів і боєприпасів, транспортні засоби, а також наземний роботизований комплекс противника.

Відео оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ.

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6392) прикордонники (1276) танк (2157) знищення (10723) логістика (181) дрони (8468)
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