Пилоты батальона SIGNUM выследили и ликвидировали рашистов, пытавшихся проникнуть через леса Лиманщины. ВИДЕО
Бойцы батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем уничтожили 7 оккупантов в лесной местности на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время патрулирования своей зоны ответственности операторы дронов обнаружили небольшие пехотные группы противника, которые пытались незаметно проникнуть к позициям Сил обороны.
На обнародованных кадрах видно, что часть российских военных при приближении ударных беспилотников даже не пыталась убежать или спрятаться и за считанные секунды была ликвидирована.
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