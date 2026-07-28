Украинская авиация авиабомбами AASM HAMMER уничтожила мост, который оккупанты использовали для логистики. ВИДЕО

Украинские экипажи истребителей Воздушных сил нанесли удар по мосту, который российские войска использовали для обеспечения своей военной логистики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авиаудар был нанесен высокоточными авиабомбами AASM HAMMER.

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В результате точного попадания мост получил значительные повреждения и стал непригодным для использования российскими оккупантами.

Кадрами боевых действий поделился один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Подсолнух".

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