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Бойцы Сил обороны разгромили пункт базирования 126-го полка ВС РФ в Белгородской области

Операторы дронов Сил обороны нанесли удары по месту дислокации 9-й штурмовой роты 3-го батальона 126-го мотострелкового полка ВС РФ на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка обнаружила место базирования российских военных в населенном пункте Ленинский Шебекинского района Белгородской области РФ, откуда оккупанты наносили удары по позициям Сил обороны Украины.

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В результате точных ударов украинских военных были уничтожены пункт управления российских операторов БПЛА, оборудование и беспилотники противника.

Также ликвидировано не менее 5 рашистов, ещё около 10 получили тяжёлые ранения и, по предварительным данным, утратили способность участвовать в боевых действиях.

Видео боевых действий воинов Сил обороны опубликовано в соцсетях.

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