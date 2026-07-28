Бійці Сил оборони розгромили пункт базування 126-го полку ЗС РФ на Бєлгородщині. ВIДЕО
Оператори дронів Сил оборони завдали ударів по місцю дислокації 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 126-го мотострілецького полку ЗС РФ на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила місце базування російських військових у населеному пункті Ленінський Шебекінського району Бєлгородської області РФ, звідки окупанти здійснювали атаки на позиції Сил оборони України.
Унаслідок влучних ударів українських військових було знищено пункт управління російських операторів БпЛА, обладнання та безпілотники противника.
Також ліквідовано щонайменше 5 рашистів, ще близько 10 зазнали важких поранень і, за попередніми даними, втратили здатність брати участь у бойових діях.
Відео бойової роботи воїнів Сил оборони оприлюднили у соцмережах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль