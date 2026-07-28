Бійці Сил оборони розгромили пункт базування 126-го полку ЗС РФ на Бєлгородщині. ВIДЕО

Оператори дронів Сил оборони завдали ударів по місцю дислокації 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 126-го мотострілецького полку ЗС РФ на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила місце базування російських військових у населеному пункті Ленінський Шебекінського району Бєлгородської області РФ, звідки окупанти здійснювали атаки на позиції Сил оборони України.

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Унаслідок влучних ударів українських військових було знищено пункт управління російських операторів БпЛА, обладнання та безпілотники противника.

Також ліквідовано щонайменше 5 рашистів, ще близько 10 зазнали важких поранень і, за попередніми даними, втратили здатність брати участь у бойових діях.

Відео бойової роботи воїнів Сил оборони оприлюднили у соцмережах.

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