Момент сбивания российской крылатой ракеты бойцами 58-й ОМПБр из ПЗРК. ВИДЕО
В сети появились кадры, на которых военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады сбили российскую крылатую ракету во время одной из атак противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воздушная цель была перехвачена и уничтожена расчетом переносного зенитного ракетного комплекса.
На видеозаписи, снятой украинскими защитниками, видно момент захвата цели, пуск ракеты из ПЗРК и попадание, после которого российская крылатая ракета взрывается в воздухе.
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