Момент збиття російської крилатої ракети бійцями 58-ї ОМПБр із ПЗРК. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри, на яких військовослужбовці 58-ї окремої мотопіхотної бригади збили російську крилату ракету під час однієї з атак ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, повітряну ціль було перехоплено та знищено розрахунком переносного зенітного ракетного комплексу.
На відеозаписі, зафільмованому українськими захисниками, видно момент захоплення цілі, пуск ракети із ПЗРК та влучання, після якого російська крилата ракета вибухає у повітрі.
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