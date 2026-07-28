УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11912 відвідувачів онлайн
Новини Відео Результат роботи ППО Ракетна атака
2 038 2

Момент збиття російської крилатої ракети бійцями 58-ї ОМПБр із ПЗРК. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, на яких військовослужбовці 58-ї окремої мотопіхотної бригади збили російську крилату ракету під час однієї з атак ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, повітряну ціль було перехоплено та знищено розрахунком переносного зенітного ракетного комплексу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На відеозаписі, зафільмованому українськими захисниками, видно момент захоплення цілі, пуск ракети із ПЗРК та влучання, після якого російська крилата ракета вибухає у повітрі.

Дивіться також: Бійці Сил оборони розгромили пункт базування 126-го полку ЗС РФ на Бєлгородщині. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі "Гарту" уразили російський танк під час спроби окупантів атакувати позиції Сил оборони. ВIДЕО

Автор: 

крилаті ракети (1125) ППО (4327) знищення (10723) атака (1840) ПЗРК (33) 58 окрема мотопіхотна бригада (163) Повітряні сили (3647)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 