Момент збиття російської крилатої ракети бійцями 58-ї ОМПБр із ПЗРК. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, на яких військовослужбовці 58-ї окремої мотопіхотної бригади збили російську крилату ракету під час однієї з атак ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, повітряну ціль було перехоплено та знищено розрахунком переносного зенітного ракетного комплексу.

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На відеозаписі, зафільмованому українськими захисниками, видно момент захоплення цілі, пуск ракети із ПЗРК та влучання, після якого російська крилата ракета вибухає у повітрі.

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