Українська авіація авіабомбами AASM HAMMER знищила міст, який окупанти використовували для логістики. ВIДЕО

Українські екіпажі винищувачів Повітряних сил завдали удару по мосту, який російські війська використовували для забезпечення своєї військової логістики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіаудар було завдано високоточними авіабомбами AASM HAMMER.

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Унаслідок точного влучання міст зазнав значних руйнувань і став непридатним для використання російськими окупантами.

Кадрами бойової роботи поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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