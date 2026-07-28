Пілоти батальйону SIGNUM вистежили та ліквідували рашистів, які намагалися просочитися через ліси Лиманщини. ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем ліквідували 7 окупантів у лісовій місцевості на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час патрулювання своєї смуги відповідальності оператори дронів виявили малі піхотні групи противника, які намагалися приховано просочитися до позицій Сил оборони.

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На оприлюднених кадрах видно, що частина російських військових під час наближення ударних безпілотників навіть не намагалася втекти чи сховатися та за лічені секунди були ліквідовані.

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