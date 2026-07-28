Дронарі підрозділу FATUM знищили 7 російських дронів-"ждунів", що чатували на логістику ЗСУ. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу FATUM 60-ї окремої механізованої бригади виявили та знищили російські безпілотники, які окупанти залишили у засідках на логістичних маршрутах Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти скидами з БпЛА уразили 7 замаскованих FPV-дронів-"ждунів", підготовлених росіянами для атак на українську логістику.

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Частину ворожих безпілотників окупанти розмістили на дахах будівель, звідки вони мали атакувати транспорт після виявлення його руху. Завдяки роботі українських операторів усі виявлені дрони були знищені ще до їх застосування.

Відео опублікували військовослужбовці 60-ї окремої механізованої бригади у своєму телеграм-каналі.

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