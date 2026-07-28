Рашист показав одну з доріг на Костянтинівському напрямку, всіяну спаленою російською технікою. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому російський військовий показує одну з доріг на Костянтинівському напрямку, всіяну технікою, знищеною українськими дронами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, через постійний повітряний контроль українських операторів БпЛА окупанти не можуть безпечно дістатися своїх позицій - техніка знищується ще на підступах до лінії фронту.
На кадрах видно щонайменше 7 одиниць знищеної російської техніки. Через значні втрати окупанти залишають транспорт і змушені пішки вирушати до позицій, перебуваючи під постійними ударами українських дронів.
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