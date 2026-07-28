Рашист показал одну из дорог на Константиновском направлении, загроможденную сожженной российской техникой. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российский военный показывает одну из дорог на Константиновском направлении, загроможденную техникой, уничтоженной украинскими дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за постоянного воздушного контроля украинских операторов БПЛА оккупанты не могут безопасно добраться до своих позиций - техника уничтожается еще на подступах к линии фронта.

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На кадрах видно как минимум 7 единиц уничтоженной российской техники. Из-за значительных потерь оккупанты оставляют транспорт и вынуждены пешком направляться к позициям, находясь под постоянными ударами украинских дронов.

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