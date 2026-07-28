Дронари подразделения FATUM уничтожили 7 российских дронов-"ждунов", выслеживавших логистику ВСУ. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения FATUM 60-й отдельной механизированной бригады обнаружили и уничтожили российские беспилотники, которые оккупанты оставили в засадах на логистических маршрутах Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты с помощью БПЛА поразили 7 замаскированных FPV-дронов-"ждунов", подготовленных россиянами для атак на украинскую логистику.
Часть вражеских беспилотников оккупанты разместили на крышах зданий, откуда они должны были атаковать транспорт после обнаружения его движения. Благодаря работе украинских операторов все обнаруженные дроны были уничтожены еще до их применения.
Видео опубликовали военнослужащие 60-й отдельной механизированной бригады в своем Telegram-канале.
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