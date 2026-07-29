Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 443 450 осіб (+1 310 за добу), 12 227 танків, 46 962 артсистеми, 25 044 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 443 450 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 443 450 (+1 310) осіб (ліквідовано та поранено)

танків - 12 227 (+1) од.

бойових броньованих машин - 25 044 (+6) од.

артилерійських систем - 46 962 (+60) од.

РСЗВ - 1 973 (+3) од.

засоби ППО - 1 521 (+2) од.

літаків - 439 (+0) од.

гелікоптерів - 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 2 063 (+9) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 432 778 (+1 468) од.

крилаті ракети - 4 950 (+0) од.

кораблі / катери - 34 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 127 181 (+331) од.

спеціальна техніка - 4 478 (+2) од.

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"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

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