Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 443 450 осіб (+1 310 за добу), 12 227 танків, 46 962 артсистеми, 25 044 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 443 450 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 443 450 (+1 310) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків - 12 227 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 25 044 (+6) од.
- артилерійських систем - 46 962 (+60) од.
- РСЗВ - 1 973 (+3) од.
- засоби ППО - 1 521 (+2) од.
- літаків - 439 (+0) од.
- гелікоптерів - 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 2 063 (+9) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 432 778 (+1 468) од.
- крилаті ракети - 4 950 (+0) од.
- кораблі / катери - 34 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 127 181 (+331) од.
- спеціальна техніка - 4 478 (+2) од.
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
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