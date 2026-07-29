Дрон знайшов окупанта в кущах і поцілив йому в голову. ВIДЕО
Оператори безпілотників української розвідки продовжують демонструвати високу майстерність у виявленні та знищенні замаскованих сил ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри роботи бійців 132-го окремого розвідувального батальйону.
Під час аеророзвідки українські воїни виявили російського загарбника, який намагався заховатися у густих кущах. Попри спроби окупанта залишитися непоміченим, пілот FPV-дрона ювелірно спрямував безпілотник просто в голову загарбника, не залишивши йому жодних шансів.
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