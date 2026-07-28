Пілоти батальйону SIGNUM вистежили та ліквідували рашистів, які намагалися просочитися через ліси Лиманщини. ВIДЕО
Бійці батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем ліквідували 7 окупантів у лісовій місцевості на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час патрулювання своєї смуги відповідальності оператори дронів виявили малі піхотні групи противника, які намагалися приховано просочитися до позицій Сил оборони.
На оприлюднених кадрах видно, що частина російських військових під час наближення ударних безпілотників навіть не намагалася втекти чи сховатися та за лічені секунди були ліквідовані.
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